Cheias de Lisboa: alterações climáticas ou desleixo municipal?

As festividades de fim de ano já cá estão e seguem bem encaminhadas. Enquanto nos preparamos para os dias fatigantes de comprar presentes, reservar viagens, preparar refeições, limpar as nossas casas, eis que muitos portugueses receberam uma visita ainda mais desagradável do que a daquele familiar bazófio que jorra opiniões não solicitadas a torto e a direito: a chuva extrema.