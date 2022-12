“Breve é a loucura”

Peço de empréstimo parte de um verso de Schiller. É um truísmo afirmar que a saúde mental é, em Portugal e não só, o parente pobre dos cuidados clínicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada oito pessoas vive com este problema (970 milhões no globo, das quais 52,4% mulheres e 47,6% homens), sendo as perturbações depressivas e ansiosas as mais comuns. A doença mental lidera o número de anos em que os cidadãos vivem com alguma forma de perturbação clínica, sendo que a esquizofrenia afecta cerca de um em cada 200 adultos no mundo.