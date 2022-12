Zelensky lança campanha para apagão mundial na quarta-feira

O Presidente ucraniano apelou ao desligar das luzes em apoio à Ucrânia, afectada por sucessivos apagões causados por ataques russos contra as suas infra-estruturas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou esta segunda-feira a instituições e cidadãos em todo o mundo para que apaguem as luzes em 21 de Dezembro, como gesto de solidariedade para com a Ucrânia, que combate a invasão russa.

A campanha, baptizada como #LightUpUkraine, apela ao desligar das luzes em apoio à Ucrânia, afectada por apagões causados por ataques russos contra as suas infra-estruturas de energia.

A iniciativa está prevista para as 20h na Ucrânia (18h em Lisboa) de quarta-feira.

Em plena época natalícia, espera-se que monumentos de todo o mundo, como o Rockefeller Center em Nova Iorque, a Trafalgar Square de Londres ou a Câmara Municipal de Paris se juntem à iniciativa, segundo um comunicado divulgado pelo Governo ucraniano e citado pela agência Efe.

Esta campanha também pretende arrecadar pelo menos dez milhões de dólares (cerca de 9,4 milhões de euros) para financiar a compra de mil geradores eléctricos, para permitir o funcionamento dos hospitais ucranianos.

Num apelo à solidariedade, Zelensky sublinhou que quando os apagões mergulham as pessoas na escuridão durante horas, isso significa que o inimigo não quer apenas tirar a luz, mas "tudo o que faz parte da vida" dos cidadãos.

"É assim que vivemos agora na Ucrânia, defendendo-nos de um inimigo que veio para nos destruir", salientou.

"Precisamos do vosso apoio. Por todos os médicos forçados a operar no escuro. Por todos os pais e mães que fazem o possível para dar às suas famílias o que precisam, mesmo no escuro. Por todos os ucranianos que acreditam na liberdade, apesar da escuridão", frisou Zelensky.

A cidade de Kiev e dez regiões da Ucrânia foram esta segunda-feira afectadas por cortes no fornecimento de electricidade, após nova vaga de ataques com drones pelas forças russas, adiantou o operador ucraniano Ukrenergo.

Nos últimos meses, Moscovo tem atacado infra-estruturas de energia, deixando milhões de ucranianos sem fornecimento eléctrico, uma situação que causa maiores preocupações com o inverno.