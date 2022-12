Obras do grande centro logístico da Leroy Merlin avançam em Janeiro na Castanheira do Ribatejo

Os trabalhos de construção do grande centro nacional de distribuição do grupo Leroy Merlin avançam já em Janeiro, na Castanheira do Ribatejo, garantiu, nesta terça-feira, a promotora espanhola Montepino, que há cerca de dois meses anunciara a aquisição da designada Zona de Expansão da Plataforma Logística de Lisboa-Norte (ZEPLLN), situada exactamente nesta freguesia do concelho de Vila Franca de Xira. Na altura, a Montepino (empresa ligada ao grupo Valfondo) acrescentou que vai investir 150 milhões de euros na plataforma da Castanheira. As negociações com a Leroy Merlin já estavam avançadas e consumaram-se, agora, de acordo com a Montepino.