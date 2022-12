Aveiro: aterrado espaço usado por pessoas sem abrigo no Jardim de Santiago

Os factos remontam ao início do mês, mas só agora chegam à praça pública na sequência de algumas manifestações de descontentamento partilhadas nas redes sociais. A Câmara Municipal de Aveiro mandou aterrar o piso térreo de um edifício-pérgola, localizado no centro do jardim do Bairro de Santiago, que vinha sendo ocupado por alguns sem-abrigo, numa intervenção que já foi alvo de críticas. José Carlos Mota, investigador da Universidade de Aveiro, lamenta que Aveiro, “uma cidade com pergaminhos nas causas sociais e cívicas”, possa estar a seguir “o modelo de arquitectura cruel anti-sem-abrigo”, como o que foi recentemente notícia em Londres, com a colocação de picos metálicos à entrada de prédios. O líder da autarquia explica que o que está em causa é uma intervenção que visa dar “solução a uma obra inacabada” e, simultaneamente, resolver um problema de insalubridade e atentado moral.

“Aquele espaço esteve para ser várias coisas, mas nunca foi acabado. Eu próprio tentei que várias associações o ocupassem, tenho um orçamento de um empreiteiro para terminar a obra, mas ninguém quis o espaço”, asseverou Ribau Esteves em declarações ao PÚBLICO. Ainda que o edificado fosse sendo, frequentemente, ocupado, a situação, segundo refere o edil, agudizou-se nos últimos tempos, face aos comportamentos dos últimos ocupantes. “Faziam as maiores obscenidades, nomeadamente sexo, e ameaças, com a escola ali mesmo ao lado e de frente para as habitações”, especifica, garantindo ter recebido inúmeras queixas dos moradores do bairro.

Perante a necessidade de terminar com aquele “atentado à moral” e à “saúde pública”, e consequentemente encontrar um uso definitivo para aquele espaço, a opção recaiu, assim, numa intervenção que criará uma zona relvada. Em simultâneo, afiança Ribau Esteves, “foram facultadas todas as ajudas ao casal que estava a ocupar o espaço”. “Foi-lhes disponibilizado alojamento, mas eles não quiseram”, atesta, recordando que a autarquia tem dois apartamentos naquele bairro para apoio aos sem-abrigo.

Raquel Gonçalves, moradora do bairro e proprietária do café Cantinho de Santiago, reconhece que tinham de ser tomadas medidas. Ainda que não tenha queixas quanto ao comportamento destes últimos ocupantes no interior do seu café, sabe que havia muitas queixas sobre aquilo que faziam quando estavam “sob o efeito do álcool ou alterados”. Raquel desconhece se foram apresentadas alternativas de alojamento ao casal, mas sabe que eles foram devidamente informados da acção de despejo. “A rapariga apareceu aqui a dizer que tinham de sair e que ia à câmara pedir uma casa”, conta.

Também Vasco Aguiar, outro dos moradores do bairro, sabia das queixas motivadas, especialmente, pela proximidade da escola. “Agora não podiam era deixar aquelas pessoas na rua”, lamenta, recordando que as janelas e portas daquele piso já tinham sido emparedadas precisamente para evitar a sua ocupação. Tanto ele como Raquel referem que o espaço chegou, há muitos anos, a ser usado pelos moradores. “Chegou a estar lá uma associação de moradores, mas quando esta acabou vandalizaram tudo e a câmara meteu os tijolos”, relata Raquel Gonçalves.