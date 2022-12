Justin Bieber critica o “lixo” que a H&M fez com a sua imagem

Justin Bieber está zangado com a gigante sueca de fast fashion H&M. Em causa está o facto de a marca ter feito peças de roupa com a imagem e letras de canções do artista canadiano sem ter pedido autorização.

"O que a H&M fez comigo é lixo e eu não aprovei", escreveu Bieber numa história da rede social Instagram, na segunda-feira, encorajando os seus 270 milhões de seguidores a não comprarem essas peças de roupa.

Num comentário enviado à Reuters, a marca responde que "como com todos os outros produtos e parcerias licenciados, a H&M seguiu os procedimentos de aprovação adequados".

A loja online de um dos maiores retalhistas de moda do mundo disponibilizou hoodies, T-shirts e sweatshirts com imagens de Bieber ou citações como "I miss you more than life" da canção "Ghost" por preços a partir dos 19,99€. Em Portugal, essas peças ainda não estão à venda, mas estarão "brevemente".