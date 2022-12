Excesso regressam aos espectáculos em Maio

A primeira boys band portuguesa actua no Altice Arena a 19 de Maio do próximo ano.

A primeira e mais popular boys band portuguesa anunciou ontem o regresso aos palcos com um um espectáculo único no Altice Arena, em Lisboa, no dia 19 de Maio de 2023.

A banda formada em 1997 por cinco elementos — Melão, Carlos, Duck, Gonzo e João Portugal — escolhidos num casting teve uma carreira curta mas fulgurante, terminando em 2002 com apenas dois álbuns editados: Eu sou aquele (1997) e Até ao fim (1999).

O título desse segundo disco é o que dá o nome a esta actuação, até ver única, na maior sala de espectáculos do país. Os bilhetes já estão à venda e custam a partir de 25 euros.