Há seis novos pueblos na lista dos “mais bonitos de Espanha”

Durro, Arties, Garòs, Castrojeriz, El Burgo de Osma e Trevélez juntam-se agora à rede de Pueblos más Bonitos de Espanã, projecto que nasceu em 2011 para promover internacionalmente as pequenas vilas, aldeias e lugarejos do país vizinho que se destacam pela “grande beleza e personalidade”, que “destilam história e cultura” e são “marcados pela tradição”.

Em Durro, por exemplo, uma “pequena povoação medieval” de “ruas empedradas e tranquilas” na província de Lérida, onde vivem menos de 80 pessoas, é possível encontrar a Igreja da Natividade da Madre de Deus de Durro, um templo românico do século XII classificado como Património Mundial pela UNESCO.

A província de Lérida, situada nos Pirenéus catalães, surge em destaque este ano, com três novas entradas. Além de Durro, sublinhe-se o património cultural de Arties, a 1143 metros de altitude em relação ao nível do mar e a 7 km da estância de esqui de Baquiera Beret ou da cidade de Vielha; já Garòs, com 100 habitantes e 1115 metros de altitude, é o lugar ideal para “quem quer fugir das grandes multidões e aglomerações”, descreve a associação em comunicado.

Foto Arties, n província de Lérida, fica a 1143 metros de altitude em relação ao nível do mar e a 7 km da estância de esqui de Baquiera Beret ou da cidade de Vielha DR

Foto Durro (Lérida): a Igreja da Natividade da Madre de Deus de Durro é um templo românico do século XII classificado como Património Mundial pela UNESCO DR

Para integrar a rede, cada povoação candidata – e este ano “muitos municípios solicitaram” a integração na iniciativa, sublinha a nota de imprensa – é necessário cumprir “com os requisitos que a organização estabelece”. Se em 2011 a lista foi inaugurada com 14 povoações, a partir de 1 de Janeiro serão 111, com a integração das seis novas localidades na Asociación de los Pueblos más bonitos de España.

É um “prémio para toda uma vida de cuidado, amor e trabalho feito por vizinhos e instituições, em muitos casos durante várias gerações, que souberam deixar um legado que foi sendo colhido com amor pelos seus descendentes”, afirma o presidente da associação, Francisco Mestre, em comunicado. É também uma “grande responsabilidade para o futuro”, já que as povoações na rede “comprometem-se a manter e melhorar dia após dia a sua beleza arquitectónica, o património cultural, as tradições e a envolvente natural”.

Foto El Burgo de Osma (Soria) é uma povoação amuralhada com uma “grande quantidade de monumentos de alto valor histórico”, incluindo castelo, catedral e palácio episcopal DR

Foto “Encaixado em pleno coração do Parque Natural e Nacional da Serra Nevada”, Trevélez, Granada, tem “paragens de grande beleza” DR

Entre as seis novas entradas estão ainda Castrojeriz, um “hermoso pueblo” da província de Burgos que se encontra no Caminho de Santiago; El Burgo de Osma, uma povoação amuralhada na província de Soria onde se destaca a “grande quantidade de monumentos de alto valor histórico”, incluindo castelo, catedral e palácio episcopal; e Trevélez, Granada, “encaixado em pleno coração do Parque Natural e Nacional da Serra Nevada”, e que conta não só com “paragens de grande beleza”, como mais de 14 percursos pedestres para todos os níveis, património histórico e gastronomia de merecer nota, pelas trutas com presunto e pela sopa de alho e presunto, feita com “pão duro, alho, ovos, azeite, presunto e pimentão”.