Euribor continuam a subir e a 12 meses já está acima de 3,1%

As taxas Euribor estão a subir de forma mais acelerada desde a passada quinta-feira, altura em que o Banco Central Europeu (BCE) endureceu o discurso relativamente aos próximos passos da sua política monetária. Esta terça-feira, os três prazos utilizados nos empréstimos à habitação subiram para máximos de perto de 14 anos, com a Euribor a 12 meses a atingir os 3,118%, mais 0,061 pontos que esta segunda-feira, dia em que superou a barreira dos 3%.

Esta escalada do prazo mais longo, e nos restantes também, vem agravar as médias mensais de Dezembro, que servem de referência para as revisões de contratos em Janeiro e para os novos empréstimos.

De acordo com os dados divulgados pela Lusa, a Euribor a seis meses subiu para 2,625%, mais 0,040% pontos face à sessão anterior, e a três meses fixou-se em 2,081%, mais 0,018 pontos.

A um ritmo nunca visto na história destas taxas, a Euribor a 12 meses já subiu mais de 3,6 pontos percentuais no espaço de um ano, uma vez que em Dezembro de 2021 estava em valor negativo, em cerca de -0,5%. Nos restantes prazos, as subidas são menores, ligeiramente acima dos 3% a seis meses e perto desse patamar.

O aumento das taxas apenas é positivo para quem tem poupanças associadas a estas taxas, como é o caso dos Certificados de Aforro.

O discurso assumido pelo BCE, de novas subidas “significativas” das suas taxas directoras no futuro próximo, deu o mote à actual subida das Euribor, numa altura em que se assistia a algum abrandamento.

No centro das preocupações do banco central está o controlo da inflação, que em Novembro se fixou em 10%, na zona euro.

As taxa Euribor são fixadas diariamente a partir da média das taxas a que um conjunto alargado de bancos está disposto a conceder empréstimos entre si.