Terça na TV: Sou Menino para Ir de Teerão a Viena, passando por Fire Country

CINEMA

Adeus, Lenine!

Cinemundo, 11h40

Comédia dramática com realização de Wolfgang Becker e música de Yann Tiersen. Pouco antes da queda do Muro de Berlim, a mãe de Alex (Daniel Brühl) sofre um ataque cardíaco e fica em coma. Quando acorda, a RDA deixou de existir. Receando uma recaída, o filho não lhe conta que o muro caiu. Mais: fabrica programas de televisão que já não existem, evita que ela veja anúncios e enche a casa de objectos cada vez mais raros.

A Lei de Teerão

RTP1, 1h37

Nomeado para o César de melhor filme estrangeiro, o thriller de acção de Saeed Roustayi aborda o grave problema do narcotráfico e da toxicodependência no Irão. Samad (Payman Maadi) é um agente da brigada de narcóticos que persegue Nasser (Navid Mohammadzadeh), um dos mais perigosos traficantes de Teerão.

Quando Nasser é finalmente apanhado, algo que lhe valerá a pena capital, o detective percebe que, mais do que um perigoso criminoso, ele é mais uma vítima das circunstâncias. Isso só vem reforçar a sua convicção de que todo o seu esforço no combate ao crime é inglório e que a verdadeira solução está fora das suas mãos.

SÉRIES

Sou Menino para Ir

RTP1, 22h09

Estreia. Ser árbitro de futebol? Ir a Fátima a pé? Tornar-se agente funerário? Salvador Martinha é menino para ir. “Eu recebo e bebo da criatividade do público e depois brinco com ela e adiciono a minha visão criativa”, descreve. O humorista, podcaster e actor vai onde for preciso, ao encontro de quem o desafiou, e as “soluções são quase ou mais descabidas que os próprios desafios”, garante a RTP.

Nascida no YouTube, onde foi acumulando fãs, a série já passou pelo Fox Comedy e chega agora ao canal público para uma nova temporada. Fica no ar às terças e quintas, em dose dupla.

Fire Country

Fox, 22h15

Max Thieriot (Bates Motel) é o co-criador e protagonista desta jornada de redenção, entre o quartel e a prisão. Encarna um recluso que se inscreve num programa de combate a incêndios na Califórnia e assim envereda por uma experiência transformadora. Para seguir à terça-feira.

MÚSICA

Concerto de Uma Noite de Verão 2022

RTP2, 13h38

Em Agosto, o violoncelista francês Gautier Capuçon juntou-se à Orquestra Filarmónica de Viena para o famoso concerto anual do agrupamento, nos jardins do Palácio de Schonbrunn. Regido pelo maestro letão Andris Nelsons, o programa deu ênfase “à herança musical europeia comum”, promovendo o convívio de Beethoven, Saint-Saëns, Rossini e Strauss com compositores de Leste como Maskats, Enescu, Smetana, Dvorák ou Lysenko.

Joana Amendoeira, Marcos Sacramento e Nuno Guerreiro Cantam Tiago Torres da Silva

RTP1, 23h47

Gravado em Março, no Coliseu dos Recreios de Lisboa, o concerto juntou três vozes ligadas pelas palavras de Tiago Torres da Silva, que já leva 30 anos a escrever canções para estes e muitos outros artistas. São dele todas as letras dos álbuns Na Volta da Maré, de Joana Amendoeira, Caminho para o Samba, de Marcos Sacramento, e Na Hora Certa, de Nuno Guerreiro. Neste momento musical único, cantaram a solo, em dueto, em trio e até com o próprio autor.

DOCUMENTÁRIO

Madagáscar: Os Génios da Floresta

Odisseia, 17h22

Céline Cousteau, neta do oceanógrafo Jacques-Yves Cousteau, é exploradora, activista ambiental e realizadora. Aqui, acompanhamo-la numa viagem a Madagáscar em dois episódios. Hoje, visita A floresta das maravilhas; para a semana, mostra Árvores e homens.

INFANTIL

Sherlock Gnomes (V. Port.)

AXN Movies, 8h04

John Stevenson (O Panda do Kung Fu) realiza esta continuação da história iniciada, em 2011, por Kelly Asbury, no filme Gnomeu e Julieta. João Manzarra, Cláudia Vieira, Ana Bola, Rui Mendes, Simone de Oliveira, Sérgio Godinho, Fernando Luís, Cláudia Semedo e Jorge Mourato emprestam as vozes à versão portuguesa.

Recém-chegado a Londres, o casal de gnomos de jardim só quer encontrar um relvado tranquilo para assentar. Mas uma série de acontecimentos estranhos leva-os a contratar os serviços de um detective muito especial.