Marcia Tiburi: “A criação de linguagem também é política”

Filósofa, feminista, antifascista, Marcia Tiburi tornou-se conhecida no Brasil como uma “intelectual pública”, chegando mesmo a candidatar-se a governadora do estado do Rio de Janeiro em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores. Os últimos anos no Brasil foram de ataques constantes nas redes sociais e de perseguição nos espaços públicos, onde passou a ter de andar com seguranças. Desde que saiu do país, no final de 2018, continuou a actividade como pensadora, a escrever ensaios e também romances, e a explorar as artes visuais, incluindo ilustração de contos infantis.