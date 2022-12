GNR apreende 220 plantas de espécies invasoras em Lousada

A compra, venda, cultivo ou comércio de plantas invasoras constitui uma contra-ordenação ambiental muito grave, punível com uma coima de 10 mil a 100 mil euros.

A GNR apreendeu 220 plantas de espécies invasoras, o que corresponde a uma contra-ordenação ambiental muito grave, e identificou um homem de 36 anos, no concelho de Lousada, distrito do Porto, segundo anunciaram as autoridades esta terça-feira.

Em comunicado, a GNR referiu que, no âmbito de uma acção de fiscalização, os militares detectaram numa habitação na freguesia de Torno, no concelho de Lousada, 200 unidades de jacintos-de-água (Eichhornia crassipes), 20 unidades de elódea-densa e egeria-densa, e cerca de dois metros quadrados de salvinia-molesta, todas constantes na Lista Nacional de Espécies Invasoras.

A contra-ordenação ambiental muito grave é punível com uma coima de 10 mil a 100 mil euros, em caso de negligência, e de 20 mil a 200 mil euros, em caso de dolo

A GNR explica que a compra, venda, oferta de venda, cultivo, criação ou comércio como planta ornamental ou animal de companhia de espécimes de espécies incluídas na Lista Nacional de Espécies Invasoras constitui uma contra-ordenação ambiental muito grave, punível com uma coima de 10 mil a 100 mil euros, em caso de negligência, e de 20 mil a 200 mil euros, em caso de dolo.

"As plantas foram de imediato apreendidas, ao abrigo da legislação aplicável ao controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas, e prevenção e gestão da introdução e propagação de espécies exóticas invasoras", acrescentou a GNR.

Durante a acção policial foi identificado um homem, de 36 anos, detentor das espécies invasoras e elaborado um auto de contra-ordenação, remetido ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).