Um mar de nuvens invadiu os subúrbios de Tóquio

A partir do Observatório Chichibu Muse Park - 360 metros acima do nível do mar - tudo o que se podia ver na manhã do passado domingo do centro da cidade japonesa localizada na província de Saitama era o topo da torre principal de 85 metros de altura de Chichibu Koen Hashi (ponte do parque Chichibu), que atravessa o rio Arakawa. Apesar do frio gelado, que caiu abaixo de zero graus Celsius pela manhã, muitas pessoas reuniram-se perto do observatório para fotografar o bonito espectáculo.

A Bacia de Chichibu é conhecida como o local mais acessível da área metropolitana de Tóquio para observar tais nuvens. O fenómeno ocorre frequentemente quando o nevoeiro gerado pela humidade no solo é submetido a um arrefecimento após um episódio de chuva nocturna.