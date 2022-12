COP15: acordo foi alcançado de madrugada

O presidente da conferência, o ministro da Ecologia da China, Huang Runqiu, considerou ter-se obtido acordo, apesar de a República Democrática do Congo (RDC) ter protestado. "No final, ainda houve um tempo de paragem, a RDC bloqueou a decisão". Segundo a Associated Press (AP), opunha-se porque o documento não dizia explicitamente que era criado um fundo completamente novo para a biodiversidade com pelo menos 100 mil milhões de dólares anuais - em vez de ser esta solução no âmbito do GEF, com a intenção de ir buscar dinheiro a diversas fontes. “Criar um novo fundo no âmbito do GEF é a melhor forma de obter algo de forma imediata e eficiente", afirmou Christophe Béchu, ministro para a Transição Ecológica francês, citado pela AP.