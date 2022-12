De Buenos Aires a Sydney (e até Paris), milhões celebram vitória Argentina no Mundial

Seis finais, três títulos. A Argentina finalmente chegou ao tricampeonato, 36 anos depois do México 86 e 44 anos depois do seu primeiro troféu, conquistado em casa e numa altura em que o país era governado por um regime ditatorial. Com a glória conquistada por Leo Messi e companhia, a “albiceleste” isolou-se no quarto lugar dos países com mais títulos mundiais, ainda atrás do Brasil (cinco), Alemanha e Itália (ambos com quatro), mas deixando para trás o grupo dos bicampeões, agora reduzido a dois, França e Uruguai. Este domingo venceu contra a França.

Saiba mais: