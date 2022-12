Podcast P24: “Os jovens não têm rendimentos baixos por causa dos impostos altos, mas porque em Portugal se paga pouco”

Miguel Costa Matos falou com o P24 depois do congresso deste fim-de-semana que o reelegeu como líder dos jovens socialistas.

O secretário-geral reeleito da Juventude Socialista (JS), Miguel Costa Matos, falou com o P24 depois do congresso deste fim-de-semana em Braga. Com um PS com maioria absoluta, o que falta à JS para conseguir ver aprovadas as suas bandeiras é a pergunta de partida.

