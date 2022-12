Rui Rocha: “Não vejo diferença entre António Costa com sono e quando está acordado”

Rui Rocha disputa com Carla Castro a sucessão de João Cotrim de Figueiredo na presidência da comissão executiva da Iniciativa Liberal. Cotrim deu o seu apoio a Rui Rocha que não enjeita o rótulo de "candidato da continuidade". Em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO, Rui Rocha admite, tal como a sua adversária, uma negociação pós-eleitoral com o PSD, mas recusa que o Chega faça parte dessa eventual maioria.