As noites mal dormidas do primeiro-ministro

Inflação, guerra, críticas internas, casos e casinhos, governação incapaz de um sobressalto, receios com as incertezas do futuro… Não espanta a falta de horas de sono a António Costa. Mas se a falta de sono é a causa que lhe serve para pedir desculpa a Carlos Moedas pelo “aparte irritado” que lhe dirigiu, convém perguntar se o primeiro-ministro dormiu bem no dia em que foi entrevistado pela Visão e definiu a Iniciativa Liberal (IL) como “queques” que lançam “grunhidos”.