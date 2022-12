A sequência apropriada

Independentemente da fórmula que as altas figuras do Estado possam encontrar para reconhecer crimes terríveis como os de Wiriyamu, não seria também importante pensarmos em formas concretas de ajudar as pessoas que ainda hoje sofrem em locais visados pela nossa violência colonial? Uma reportagem do correspondente da RTP em Moçambique, Pedro Martins, transmitida dia 16 de Dezembro na RTP3, mostrou-nos como os habitantes de Wiriyamu ainda hoje não têm acesso a água potável. Cinquenta anos depois de comandos portugueses terem espalhado a morte e a desolação naquele local, não poderia o nosso governo, através da Cooperação, pensar num projeto que pudesse ajudar as autoridades locais a obviar a esta situação? Eu diria que seria uma sequência apropriada ao gesto do nosso primeiro-ministro em Setembro último, e às recentes declarações do Presidente da República e do presidente da Assembleia da República. E quanto mais rápido acontecesse, melhor — até para nos pouparmos à humilhação de ver algum país ou entidade estrangeira a tomar essa iniciativa.

Pedro Aires Oliveira, Lisboa

De vergonha em tristeza

Começo a sentir vergonha alheia pelo meu país e por quem o dirige. Em escassos dias o nosso primeiro-ministro conseguiu a habilidade de deixar duas tristes e vergonhosas marcas para a sua e nossa posteridade.

Uma delas foi queixar-se de Carlos Moedas não lhe ter ligado por causa da inundação na sua garagem. Efetivamente, naquele contexto catastrófico, não é o Governo que deve aparecer, ser solidário e cooperar com as necessárias ações a tomar; é o presidente da câmara que tem obrigação de transmitir as suas condolências aos cidadãos “alfa” da cidade. Triste modelo, no mínimo anacrónico – se ao menos o PS fosse um partido monárquico…

A segunda foi a referência aos “queques a guinchar”, em entrevista formal. Concorde-se ou não a IL apresenta propostas concretas, em discursos corretos e mesmo que fossem uns excitados histriónicos, um primeiro-ministro não pode usar aquela linguagem, ponto! Nas recorrentes evocações e comparações com o Chega, inevitavelmente referido na mesma passagem, o PS brinca com o fogo. Promover uma oposição desqualificável pode parecer boa tática a curto prazo, mas não é por aí que virá uma evolução séria para o país e para o próprio PS. A qualidade de um projeto é, mais tarde ou mais cedo, reflexo da qualidade de quem o questiona. Está o PS pouco preocupado com a sua qualidade a prazo… e a do país?

Carlos Sampaio, Esposende

Uma carta consoladora

No meio de tanta desgraça e tristeza que estamos vivendo pelos males provocados pela natureza, pelo ser humano, homem e mulher, é consolador ler a carta intitulada de “O agradecimento” de José Miguel Amaral, que não conheço pessoalmente, no PÚBLICO da passada sexta-feira, dedicada à memória de seu pai. Por aqui se vê o que são sentimentos (afeição, emoção, envolvimento, ligação). Neste desenfreado tempo do uso excessivo das novas tecnologias, especialmente o telemóvel, em que vão ficando para trás, conversas cara à cara, esclarecimentos, mal-entendidos, comoções derivadas de alegrias ou tristezas. Os computadores e telemóveis até agora ainda não choram, nem riem. Aproveite-se o que têm de útil e bom, mas com conta peso e medida. Chega ao ponto de pessoas com idade para ter juízo não desligarem o telemóvel em salas de concerto sinfónico ou cinema. Já estou a ouvir os comentários dos leitores desta cartas: desabafos de um velho jarreta.

Carlos Leal, Lisboa

Ninharias nas urgências

Ouço dizer que quem acorre às urgências dos hospitais está horas à espera, porque vão lá, para ser atendidas, pessoas que não são casos urgentes. Penso que a falha está em quem faz a triagem dos doentes. Se um doente vai a uma urgência com uma simples tosse ou febre ligeira ou um caso que pode ser resolvido por um médico numa consulta no centro de saúde, então o enfermeiro que o recebe deve enviá-lo de volta (encaminhá-lo para o sítio devido). Esse doente não deve ficar numa urgência a ocupar vaga que lhe não diz respeito.

Faz falta o dr. Correia de Campos! Há anos havia aqui em Lisboa, em Sete Rios e também junto à Escola Secundária José Gomes Ferreira, dois estabelecimentos onde havia médicos para consultas rápidas (urgentes). Se precisávamos de ser vistos logo a coisas leves, íamos lá... nunca a hospitais. Penso que precisamos de gente capaz e interessada à frente do país para regular estas coisas – porque quem queira poder e poleiro já há muito.

Não deixem entupir as urgências nos hospitais com ninharias, pondo em causa a vida de outros doentes.

Gracinda Gaspar, Lisboa