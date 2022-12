Navio de guerra tailandês afundou-se deixando 31 tripulantes desaparecidos

Uma tempestade no Golfo da Tailândia provocou o desastre. Operação de resgate conseguiu salvar mais de 75 membros da tripulação.

Um navio de guerra tailandês naufragou durante uma tempestade enquanto patrulhava o Golfo da Tailândia no domingo à noite. A maioria dos cerca de cem tripulantes foi resgatada, mas pelo menos 31 continuam desaparecidos, segundo as autoridades.

Os ventos fortes que se faziam sentir fizeram o Sukhotai afundar-se depois de a água ter inundado a sala de controlo, deixando a tripulação sem controlo da embarcação. Os serviços de meteorologia antecipavam a ocorrência de tempestades no Golfo da Tailândia entre domingo e segunda-feira e os serviços de ferryboat foram suspensos, diz o Guardian.

O naufrágio ocorreu por volta das 23h30 (16h30 em Portugal continental) de domingo. Foram mobilizados um helicóptero e três outros navios da Marinha para proceder às operações de busca.

Durante a noite foram resgatados 75 membros da tripulação, onze dos quais tiveram de receber cuidados médicos, mas 31 permanecem desaparecidos. Os trabalhos para encontrar o resto da tripulação continuam durante esta segunda-feira, diz a Marinha.

“Isto quase nunca aconteceu na história das nossas forças, sobretudo com um navio que ainda estava no activo”, disse o porta-voz da Marinha tailandesa, o almirante Pogkrong Monthardpalin, em entrevista à BBC. Segundo a imprensa local, a última vez que um navio de guerra tailandês se tinha afundado foi durante a II Guerra Mundial, depois de um confronto com um submarino norte-americano.

O Sukhotai integrava a Marinha Real tailandesa desde 1987 depois de ter sido fabricado nos EUA.