João Baião, Carlos Malato e Emanuel em choque com morte de Claudisabel

“Ainda ontem dancei com ela, contracenei com ela, jantei com ela”, lembrou o compositor e cantor romântico Emanuel, num telefonema em directo com o programa da manhã da SIC, Casa Feliz, reagindo à morte de Claudisabel, na sequência de um acidente de viação.

“Não sei que dizer”, resumiu o também apresentador do programa Domingão, onde Claudisabel actuou neste domingo, adiantando estar à espera de conseguir falar com a mãe da artista, que “entrou em choque”. “A mãe acompanhava-a para todo o lado; ontem, não a acompanhou”, elucida.

Momentos antes do acidente, a cantora teria estado a falar com a mãe a garantir que “estava tudo bem”, adiantou o cantor Fernando Correia Marques, amigo e colega de Claudisabel, que entrou em directo no programa Casa Feliz.

No mesmo programa matinal, o apresentador João Baião deu a notícia do acidente que vitimou a cantora, falando por toda a equipa: “[a morte de Claudisabel deixou-nos] completamente devastados e sem saber o que dizer”.

Já o apresentador José Carlos Malato, que foi um dos rostos do Natal dos Hospitais, transmitido na última quinta-feira, deixou uma mensagem na conta oficial da artista no Instagram: “Não posso acreditar, meu amor! Eras uma pessoa tão boa! Porra!”

Foto Claudisabel nasceu em Faro, em 1982 DR

No Dois às 10, o programa da manhã da TVI, o apresentador Cláudio Ramos recordou quando partilhou a casa do Big Brother com a cantora, lamentando que Claudisabel tenha morrido “com a sensação de nunca ter sido reconhecida no país”.

Claudisabel participou na segunda edição do reality show Big Brother Famosos, em 2002, em que Vítor Norte se sagrou vencedor. A cantora foi a primeira concorrente a ser expulsa do programa.