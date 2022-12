No Lumen, levante-se a cada meia-hora para reviver a magia do Natal

Quando abriu, uma das novidades do Lumen Hotel, em Lisboa, foi o espectáculo de videomapping que é projectado diariamente no seu pátio. Chama-se "Lisbon Light Show" e continua. Só que até 8 de Janeiro, o tema é o das festas e, a partir das 19h30, em vez do Padrão dos Descobrimentos ou das sardinhas, aparece o soldadinho de chumbo do Quebra-Nozes ou os brinquedos feitos na Fábrica de Natal, a cada meia hora e até às 22h, depois regressa o tema da cidade e as guitarras portuguesas a acompanharem.

Sentados no restaurante Clorofila, um grupo de jornalista experimenta um dos menus que o chef Celso Dias preparou para o Natal. A mesa é a do chef, uma mesa comprida onde cabe mais de uma dezena de convivas, mas o restaurante tem também uma sala VIP com saída directa para o terraço, onde se pode ver o espectáculo que dura cerca de meia dúzia de minutos. Aliás, nenhum dos convivas estranha que, a cada meia hora haja gente que se levanta e, mesmo sem casaco para afastar o frio da rua, siga para o exterior para ver as projecções que nos levam a sonhar com o Natal.

No pátio, se desviarmos os olhos do espectáculo e olharmos para as janelas do hotel, de alguns dos quartos espreitam rostos curiosos. E, finda música e as luzes, regressamos ao nosso lugar, retomando a conversa com naturalidade. Se a opção for levar os miúdos, já sabe que a regra "ninguém se levanta da mesa, antes de terminar a refeição" não se aplica. Afinal, tal como eles, nós vamos querer repetir e espreitar algum pormenor que deixámos passar na primeira sessão.

"Existem três menus preestabelecidos e um é a minha sugestão", explica Celso Dias, terminado o jantar. Este último será uma surpresa, bem diferente dos restantes. Para todos, os grupos têm de ter no mínimo dez pessoas, e depois há também workshops para crianças, para aprenderem a fazer alguns pratos do Natal, anuncia.

O menu do chef, que é o menu surpresa, consiste numa entrada, num prato e numa sobremesa (29€ com bebidas incluídas ou 35€ com welcome drink). O menu 1 consiste na entrada (um caldo verde com chouriço assado fatiado e broa de milho), um único prato que pode ser bacalhau com mousse de grão e couve salteada ou perna de peru recheada com batatinhas bravas assadas, castanhas e cogumelos. Para sobremesa um leite-creme com amêndoas torradas (33€ sem bebidas incluídas, mais um suplemento de 7€ para bebidas).

A proposta do menu 2 é um creme de castanhas com espuma de manjericão e cebola crocante, e um prato de bacalhau em crosta de broa, grelos salteados, batata a murro e azeite de alho e coentro ou um de coxa de pato glaciado com mel e especiarias, mousse de ervilha e batata gratin. A sobremesa é bolo mousse de chocolate com arroz doce e canela. O preço sobe para os 38€ (sem bebidas incluídas, mais os 7€ de suplemento de bebidas).

Por fim, o menu 3 inclui dois pratos, um de peixe e outro de carne. Para entrada, Celso Dias propõe creme de marisco e crustáceos, coentro ciselado e croutons torrados; segue-se bacalhau meia-cura confitado, mousse de batata doce e coentros, couli de cenoura assada; e depois o prato de carne é cordeiro a baixa temperatura com molho de alecrim, arroz thai, abóbora e cogumelos salteados. Para sobremesa há um trio natalício (arroz doce, rabanada e telha de amêndoa). O preço por pessoa é de 48€ (bebidas não incluídas, mais os 7€ de suplemento das bebidas).

Como esta é uma época de festa, há espaço para um buffet de sobremesas natalícias: tronco de chocolate, torta de laranja, sonhos, azevias, coscorões, fios de ovos, lampreia, pudim de leite condensado, arroz doce e bolo-rei, além de algumas sugestões de pastelaria (que acresce mais 8€ por pessoa).

Aliás, a ideia dos buffets não se cinge às sobremesas e, se em vez de um menu preestabelecido, o grupo preferir petiscar um pouco de cada coisa, é possível encomendar um buffet de salgados e doces - os preços vão dos 38€ aos 53€, sem bebidas incluídas. Há ainda a oportunidade para, no mínimo dez pessoas, fazerem um lanche de meia hora e custa 20€.

Informações úteis Morada: Rua Sousa Martins, 20, Lisboa

Telefone: 210 547 410

Email: info@lumenhotel.pt

Website: www.lumenhotel.pt Restaurante Clorofila

Informações e reservas: tsa@lumenhotel.pt

O PÚBLICO jantou a convite do Lumen Hotel & The Lisbon Light Show