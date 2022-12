Inquérito “despede” Elon Musk do cargo que ele já disse que não queria

Quase 58% dos 17,5 milhões de pessoas que votaram no inquérito sobre a permanência de Elon Musk como presidente executivo do Twitter consideram que o multibilionário deve dar o lugar a outro. A pergunta foi lançada online pelo próprio magnata, no domingo. Deveria deixar ou não a liderança da rede social que comprou no fim de Outubro por 44 mil milhões de dólares? A votação terminou nesta segunda-feira, com 57,5% no "Sim".