Segunda na TV: Miss Daisy, Yellowstone e o doce Triunfo do Saber

CINEMA

Miss Daisy

Cinemundo, 20h50

Bruce Beresford realizou esta versão cinematográfica de uma peça teatral de sucesso que conquistou quatro Óscares em 1990: melhor filme, argumento adaptado (Alfred Uhry), actriz (Jessica Tandy) e caracterização.

O fio narrativo aborda a relação de amizade que se vai criando entre uma abastada mulher judia do sul dos EUA (Tandy) e o seu motorista negro (Morgan Freeman). A acção decorre na década de 1940 e o racismo é o elemento fulcral da história. Quando a senhora tem um pequeno acidente com o carro, o filho resolve contratar um motorista. De início, ela resiste à ideia. Mas acaba por ceder e, a partir daí, os dois estabelecem uma longa e duradoura cumplicidade.

Bem Bom

RTP1, 22h58

Biopic de Patrícia Sequeira sobre as Doce, quatro mulheres que encantaram (e chocaram) um país. Criada por Tozé Brito e activo entre 1979 e 1986, a girls band estreou-se em 1980 com o single Amanhã de manhã. Foi o primeiro de muitos sucessos. Um deles seria Bem bom, que lhes deu a vitória no Festival da Canção em 1982 e que dá o título a este filme.

A actriz Carolina Carvalho surge como Helena Coelho, Bárbara Branco como Fátima Padinha, Lia Carvalho como Teresa Miguel e Ana Marta Ferreira como Laura Diogo. José Raposo, Ana Padrão, João Vicente e José Mata juntam-se ao elenco.

Compra-me Uma Arma

RTP2, 23h55

Julio Hernández Cordón (Prometo Anarquia) escreve e dirige esta história passada no México, entre drogas, cartéis, meninos perdidos e condições particularmente perigosas para as mulheres, que estão a desaparecer. Huck é uma rapariga que esconde o seu género atrás de uma máscara, à medida que se esforça por ajudar o pai e repor a justiça naquele lugar.

A Mexicana

AXN White, 1h19

Jerry Welbach está entre a espada e a parede: a máfia quer que vá ao México resgatar uma pistola rara chamada “A Mexicana”; a namorada exige-lhe que rompa a ligação ao mundo do crime. Jerry cede à primeira, preferindo ficar mal com a namorada, mas vivo. Um filme de Gore Verbinski, com argumento de J.H. Wyman e interpretações de Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini.

SÉRIE

Yellowstone

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da quinta temporada. Criado por Taylor Sheridan e John Linson, e protagonizado por Kevin Costner, o neo-western acompanha uma família americana na demanda pelo controlo da sua gigantesca herdade – o maior rancho contíguo dos EUA.

As ameaças insistem em despontar em todas as linhas de fronteira da propriedade, gerando jogos de poder que envolvem alianças, traições, corrupção e até assassinatos. Costner encarna o patriarca, John Dutton, que nos novos episódios assume o cargo de Governador do Montana.

Foto Yellowstone Spike Cable Networks Inc

DOCUMENTÁRIOS

Triunfo do Saber

RTP1, 22h05

Estreia. Com realização de Frank Saalfeld e música de Rui Massena, o documentário assinala o centenário da primeira travessia aérea do Atlântico Sul pelo comandante Artur Sacadura Freire Cabral e o almirante Carlos Viegas Gago Coutinho.

Recorre a entrevistas com peritos, a imagens de arquivo e a dramatizações históricas para narrar a façanha dos “dois homens que mudaram a história da aviação”, assinala a RTP, num trabalho “sobre a sua coragem, resiliência e como o saber teve um papel tão importante no sucesso deste feito”. É produto de uma parceria entre a estação pública, o Instituto Camões, a Câmara Municipal de Cascais e a produtora Mandala.

1942, o Mundo em Guerra

História, 22h18

Um ano da II Guerra Mundial observado numa perspectiva diferente da habitual. Longe das linhas da frente, dos grandes centros decisores e das personalidades históricas, põe o foco em histórias de cidadãos comuns, recolhidas em vários países afectados directa ou indirectamente pelo conflito.

Pode ser uma família que teve de de encontrar estratégias para contornar a escassez de alimentos, uma criança treinada ou doutrinada, alguém que teve de escolher entre compactuar com os invasores ou alinhar na resistência, gente que se viu deslocada da sua casa para campos de toda a espécie ou heróis desconhecidos que se predispuseram a dar a vida por uma causa maior. Metade dos quatro episódios estreia-se esta noite; a outra, daqui a uma semana.