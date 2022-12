Edgar Pêra, Mónica Lima e André Gil Mata em estreia no Festival de Roterdão

Três novos filmes portugueses estarão em competição na 51.ª edição do Festival de Roterdão, a decorrer entre 25 de Janeiro e 5 de Fevereiro. São eles a mais recente longa-metragem de Edgar Pêra, Não Sou Nada, e curtas-metragens de Mónica Lima, Natureza Humana, e André Gil Mata, Pátio do Carrasco.

O festival dos Países Baixos, que regressa finalmente às salas após dois anos de interregno ditado pela pandemia, deu em 2022 um dos prémios máximos da competição de curtas a Tornar-se Homem na Idade Média, de Pedro Neves Marques; dois anos antes, concedera a Mosquito, de João Nuno Pinto, honras de abertura oficial.

É precisamente na competição paralela Big Screen, onde Mosquito esteve incluído, que compete Não Sou Nada – The Nothingness Club, descrito como um “thriller psicológico surreal” à volta dos heterónimos de Fernando Pessoa, com Miguel Borges no papel do poeta e Victoria Guerra como a “musa” Ofélia.

Com produção da Bando à Parte, de Rodrigo Areias, no qual Edgar Pêra encontrou um produtor à altura dos seus projectos, esta será a única longa portuguesa a concurso em Roterdão, festival que tem sempre dado especial atenção ao cineasta (recordamos a extensa retrospectiva de carreira que lhe foi dedicada em 2019).

Já na competição de curtas Ammodo Tiger Shorts, haverá Natureza Humana, de Mónica Lima, com Crista Alfaiate e João Vicente no papel de um casal que questiona o seu desejo de ter um filho em tempos de confinamento (co-produção Uma Pedra no Sapato com a Alemanha), e Pátio do Carrasco, média-metragem (45 minutos) de André Gil Mata, rodada em 16 milímetros e inspirada por um romance do Nobel da Literatura bósnio Ivo Andric e por um conto de Franz Kafka (produção Primeira Idade).

Trata-se do primeiro filme de Gil Mata desde a sua terceira longa-metragem, A Árvore, estreada no Festival de Berlim de 2018 (a sua próxima longa, Sob a Chama da Candeia, está já em pós-produção); quanto a Mónica Lima, Natureza Humana é a sua quarta curta.

Fora de concurso, Fogo-Fátuo, de João Pedro Rodrigues, terá a sua estreia holandesa na secção paralela Harbour, ao lado de filmes como Pacifiction, de Albert Serra, Safe Place, do croata Juraj Lerotic (um dos vencedores de Locarno 2022), É Noite na América, da brasileira Ana Vaz (que inspirou uma exposição recentemente vista na Escola das Artes da Universidade Católica do Porto), ou A Longa Viagem do Ônibus Amarelo, onde o brasileiro Júlio Bressane realiza, com Rodrigo Lima, uma longa (re)montagem de material da sua obra de seis décadas com a duração total de oito horas.

Roterdão receberá ainda o cineasta e artista multimédia britânico Steve McQueen com a instalação inédita Sunshine State, comissariada pelo festival pelo seu 50.º aniversário, e que estará patente ao público de 26 de Janeiro a 12 de Fevereiro no centro de artes Depot.

O festival inaugura a 25 de Janeiro com a estreia mundial da “biografia experimental” do pintor Edvard Munch pelo dinamarquês Henrik Martin Dahlsbakken e encerra a 5 de Fevereiro com All India Rank, do indiano Varun Grover.

A Índia é aliás um dos países em foco nesta edição do certame, sob o genérico The Shape of Things to Come, exibindo seis filmes (cinco documentários e uma ficção) que levam em conta o conturbado momento político do enorme subcontinente.