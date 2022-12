Estrangeiros a viver em Portugal equivalem a toda a população de Lisboa

Os dados dos últimos anos sobre a população portuguesa têm apresentado um retrato similar: somos cada vez menos, temos menos filhos e se há algum crescimento populacional, como aconteceu em 2019 e 2020, isso deve-se ao saldo migratório positivo. No Dia Internacional dos Migrantes, a Pordata vem confirmar que Portugal tem cada vez mais população estrangeira a escolher o país para viver. Em 2021 os cidadãos estrangeiros a residir em Portugal eram 542.165, ou seja, “cerca de 5%” de toda a população residente. Olhando por outro prisma: “Praticamente a população que vive em Lisboa.” Se olharmos para os cidadãos com naturalidade estrangeira residentes no país a percentagem sobe para 10%, mais de um milhão de pessoas.