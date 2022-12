Quatro líderes substituídos num ano e alguns pontos de interrogação

Este ano foram já três os partidos que mudaram de líder antes do previsto — PSD, PCP e CDS — e, embora a transição só vá efectivar-se em Janeiro do próximo ano, o presidente da Iniciativa Liberal (IL) também já anunciou a saída. As sucessões fizeram-se em resposta aos resultados que os partidos tiveram nas legislativas e a pensar nos próximos actos eleitorais — as eleições regionais da Madeira estão previstas para Setembro/Outubro de 2023, seguidas das europeias de Maio/Junho de 2024 e das regionais dos Açores em Outubro de 2024. Mas também em reacção à maioria absoluta conquistada em Janeiro pelo PS que, enquanto os partidos à volta se renovam, vai acumulando sete anos no poder.