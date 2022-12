Prevenir e remediar

De acordo com um relatório da Global Burden of Disease (Carga Global de Doença) de 2019, o alto consumo de carne vermelha, o baixo consumo de cereais integrais e de leguminosas e a elevada ingestão de sal foram os 4 fatores de risco alimentares que mais contribuíram para o total de mortes e de maior perda de anos de vida saudável da população portuguesa. Por outro lado, apenas 36% dos jovens, 27% dos adultos e 22% dos idosos são fisicamente ativos, colocando Portugal entre os países mais sedentários da Europa.

O relatório identifica que entre nós as doenças cardiovasculares são as patologias dominantes, sendo responsáveis por mais de um terço de toda a mortalidade, seguidas de cancro, patologias respiratórias e diabetes – que, sendo doenças não transmissíveis, (DNT) se devem maioritariamente a consumos e estilo de vida. Se a média mundial de DNT é de 73%, em Portugal, o número ascende a 89%.

Dado este quadro, que impacta negativamente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) vale a pena olhar para a Finlândia e para o Projeto Carélia do Norte, uma campanha de saúde pública realizada entre 1972 e 1977. A Carélia era uma zona pobre e rural, mas, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a indústria de laticínios desenvolveu-se, tirando a região da pobreza e dando origem a uma dieta assente em leite, queijo, manteiga, natas e proteína animal, de que a população se orgulhava e que dava por saudável. No entanto, o índice de mortalidade por doenças coronárias e AVC não parava de crescer, vitimando pessoas cada vez mais jovens, de 40 e 50 anos de idade, fazendo da Carélia uma das zonas da Finlândia com menos esperança de vida.

Quando a região pede ajuda ao Governo finlandês para se perceberem as razões desta incidência, os resultados dos estudos epidemiológicos sugerem relações de causalidade forte entre a dieta existente e as doenças coronárias. Foi doloroso para os finlandeses reconhecer que o seu tipo de alimentação era uma das principais razões para as elevadas taxas de mortalidade. Entre outros, a campanha deu os seguintes conselhos à população: aumentar a ingestão de cereais integrais; aumentar o consumo de legumes, raízes, oleaginosas, bagas e frutos; escolher carnes magras e peixe; moderar o consumo de lacticínios; reduzir o consumo de sal; fazer exercício físico e não fumar.

Foto O baixo consumo de leguminosas é um dos 4 fatores de risco alimentares que mais contribuíram para o total de mortes e de maior perda de anos de vida saudável da população portuguesa em 2019 Pedro Cunha

Durante o período da campanha, foram publicados 340 artigos em jornais e foram distribuídos mais de 100 mil folhetos. Organizaram-se centenas de seminários de formação que atingiram 12 mil trabalhadores, da saúde, da restauração e da educação. Associações locais de donas de casa organizaram em vilas e cidades “festas especiais para uma vida longa”, onde cozinhavam e serviam refeições saudáveis. A alimentação tornou-se um tópico central em revistas, jornais, programas de televisão e de rádio. Como resultado, cinco anos mais tarde, a taxa de mortalidade por doenças cardíacas e AVC apresentava um declínio de 40% em relação a 1972, tanto na Carélia como nas restantes regiões do país. A prevenção baseada em mudanças no consumo e estilo de vida revelou-se uma forma eficaz e sustentável de prevenir as DNT. Para Portugal e para o resto do mundo, o projeto finlandês é uma lição poderosa.

A Finlândia tem 5 milhões de habitantes, o que significa que uma campanha em território nacional envolveria o dobro do esforço, mas, sem que o trabalho de prevenir seja feito, podemos continuar a remediar o SNS, sem grandes efeitos práticos. Os ditados populares têm tantas vezes razão.