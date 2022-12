“Trambiqueiros” de elite

Muito vulgar na gíria brasileira, o termo “trambiqueiro” é aplicado na perfeição ao tipo de pessoas que são especialistas em artimanhas fraudulentas mais ou menos sofisticadas e cuja principal preocupação é a de não serem apanhadas pelas malhas da lei nas falcatruas que vão desenvolvendo e, como tal, existem em todo o mundo e em todas as áreas e actividades.

Entre nós, onde há muitos, eles vão proliferando e usufruindo do resultado dos golpes que aplicam, tanto mais quanto elevada for a sua posição e cargo que ocupam na sociedade e também quanto maior for a sorte – da qual abusam muitas vezes – e a cumplicidade de terceiros, normalmente beneficiários de alguma forma das vigarices que praticam, algumas de grande envergadura e principalmente nos campos económico e político.

Sendo rara a semana, para não dizer o dia, em que não tenhamos conhecimento de novos casos de fraudes generalizadas, envolvimentos perigosos nos meandros políticos, etc., quer em Portugal, quer por essa Europa fora e em que a maior parte nunca é detectada, numa evolução tremenda da cultura de enriquecimento ilícito que parece a ninguém interessar pôr cobro, seria altura de, a par das aspirações futebolísticas que mostramos, tentarmos ser campeões do mundo no combate à corrupção e ao famigerado crime de “colarinho branco”, na rapidez da aplicação de uma justiça de verdadeira qualidade, na eliminação da pobreza endémica e violência contra as mulheres, no equilíbrio das assimetrias regionais que se vão acentuando num país tão pequeno e em tantos outros aspectos que nos põem, cada vez mais, na cauda da Europa.

Celerino Dias, Viana do Castelo

Zelensky “homem do ano de 2022”

O Presidente Zelensky foi designado o homem político do ano de 2022 pela revista Time. De facto, pela sua aparição na comunicação social é “o homem político do ano”. Mas será que merece tal destaque? Sabemos que mandou proibir todos os partidos políticos; proibir a língua russa; proibir a Igreja Ortodoxa; destruir 100 milhões de livros só porque estavam escritos em russo e muitas outras tropelias aos direitos humanos. É bom lembrar que também nos anos 30 do século passado esta mesma revista considerou Hitler o homem político do ano. Há repetições históricas muito estranhas, ou não?...

Mário Pires Miguel, Reboleira

Multas, ou talvez não

É inadmissível, revoltante e ultrajante a forma vergonhosa como o PS safou de uma multa, por sinal avultada, três antigos administradores da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, dois do PS (Victor Santos e Ascenso Simões) e uma do PSD (Maria Margarida Aguiar). Que diz António Costa a isto? Que dizem a isto todos os deputados que constituem o grupo parlamentar do PS? Que diz a isto Luís Montenegro? Que dizem a isto todos os analistas políticos? O PS está a transformar-se num clube privado em que os filiados e amigos têm todas as benesses e os portugueses ficam para segundo plano. Porque será que, directa ou indirectamente, o PS continua a favorecer as irregularidades e não sai, de uma vez por todas, da lama onde cada vez mais se enterra?

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Estacionamento selvagem e civismo

Sendo evidente que o estacionamento selvagem nos incomoda, (...) verifica-se em demasiadas e cada vez mais ruas do Porto. É de uma total falta de civismo, falta de respeito e total desconsideração pelo outro – mas tornou-se demasiado “normal”. E vai aumentando por haver uma sensação de total impunidade.

Impunidade por se ver automóveis estacionados em plena transgressão, por todo o lado, muitos de quatro piscas ligados, e muitos a não respeitar semáforos vermelhos, prioridades, passadeiras com peões. Foi-se criando paulatinamente um certo desrespeito pelas autoridades que estas permitiram que acontecesse. Não são necessários mais polícias; bastaria tentar já amanhã fazer sempre melhor com o que temos – cada vez que um veículo das autoridades com superintendência no trânsito presenciar uma transgressão, deve actuar.

Assim, como está actualmente, a cada dia está pior.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto