Israel deporta para França activista palestiniano de direitos humanos que acusava de terrorismo

O Governo israelita revelou que concluiu este domingo o processo de deportação para França do conhecido advogado e activista de direitos humanos palestiniano Salah Hammouri, que acusa de ser uma “terrorista” e uma ameaça para o país.

“A sentença do terrorista Salah Hammouri foi concluída e ele foi deportado de Israel”, anunciou a ministra do Interior, Ayelet Shaked, citada pela BBC, num comunicado.

“Foi um longo e moroso processo e foi um tremendo feito da minha parte ter sido capaz de levar a cabo a sua deportação antes do fim dos meus deveres, usando as ferramentas à minha disposição para progredir na luta contra o terrorismo”, congratulou-se a ministra, fazendo referência à iminente troca na liderança do Governo, na sequência da vitória de Benjamin Netanyahu nas eleições do mês passado.

O comunicado do Ministério do Interior israelita informa que Hammouri, de 37 anos, foi escoltado até ao avião com destino a França, e acusou-o de ter “organizado, inspirado e planeado cometer ataques terroristas” contra “cidadãos e israelitas famosos”.

O Ministério da Defesa de Israel diz que o activista, que trabalha para a organização de direitos humanos Addameer, tem ligações à Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP), um movimento palestiniano que o Governo israelita rotula de terrorista.

Detido desde Março, Hammouri rejeita as acusações de que é alvo. Tendo nacionalidade francesa, do lado da mãe, pediu ajuda ao Presidente de França, Emmanuel Macron, e chegou a fazer greve de fome durante 19 dias em protesto contra a sua detenção.

O advogado já tinha estado preso, acusado de envolvimento numa conspiração para assassinar o rabi Ovadia Yosef, conhecido líder espiritual do Shas, o partido dos judeus sefarditas.

Ao fim de sete anos de cadeia, Hammouri foi libertado em 2011, no âmbito de uma troca de prisioneiros, acordada com o partido islamista Hamas, que tinha como refém, em Gaza, um conhecido soldado israelita.