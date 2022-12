Vaca algarvia esteve extinta, mas agora está de volta

O animal que puxava a charrua não resistiu à concorrência das raças estrangeiras, a francesa ou a inglesa. Mas agora a vaca algarvia foi recuperada com recurso a “barrigas de aluguer”.

Na herdade do Espojeiro, Lagos, o Palhete, no meio da manada, tem postura de “rei e senhor” como se estivesse num harém. As vacas em seu redor, num final de tarde de chuva miudinha, pastam até mais não querer. O espectro da seca ainda não desapareceu, mas o verde da erva a despontar dá sinais de esperança. O touro, ao ver aproximarem-se estranhos, ergue a cabeça e mostra um olhar interrogativo. “Já pediram licença para entrar?”, graceja o dono, António Figueiras. “O animal é bravo e força não lhe falta!”, avisa.