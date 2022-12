Mundial 2022 estabelece recorde de 172 golos

O Mundial 2022, disputada no Qatar, encerrou com um recorde de 172 golos, mais um do que os registados no Brasil 2014 e no França 1998.

Em Lusail, a Argentina e a França só decidiram o jogo nas grandes penalidades, depois de terem marcado seis golos, com destaque para o "bis" de Messi e o "hat-trick" de Mbappé.

O total ascendeu, assim, a 172 golos, com média de 2,69 golos por encontro, que é o melhor registo no actual formato, com 64 jogos.

Em termos absolutos, a edição de 1954, realizada na Suíça, tem um registo imbatível de 5,38 golos por encontro, com um total de 140, em apenas 26 embates.

Melhores registos em 64 jogos

1. 2022 172 golos (média de 2,69)

2. 1998 171 (2,67)

. 2014 171 (2,67)

4. 2018 169 (2,64)

5. 2002 161 (2,52)

6. 2006 147 (2,30)

7. 2010 145 (2,27)