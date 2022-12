Lee Lorenz (1932-2022), que procurou “diferentes maneiras de exprimir humor”

Um desenho de 1984. Está um casal sentado numa sala com um ecrã gigante, colunas gigantes e tudo o que aparenta ser tecnologicamente avançado (para os padrões da altura). Na legenda: “Acabei de perceber, Howard, que tudo o que há neste apartamento é mais sofisticado do que nós.” Outro, de 1998: um grupo de camponeses olha para a brutalidade de vikings a cavalo, com cabeças em espetos, e comenta: “Segundo percebo, isto faz parte da transição para uma economia de mercado livre.” Estes são apenas dois dos cerca de 1800 cartoons que Lee Lorenz, que morreu a 8 de Dezembro, aos 90 anos em Norwalk, no Connecticut, fez para a revista New Yorker, em que também ilustrou inúmeras capas.