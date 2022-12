Morreu o vice-almirante Reis Rodrigues, que contribuiu para o “prestígio externo da Defesa”

A ministra da Defesa lamentou esta sexta-feira a morte do vice-almirante Reis Rodrigues, antigo vice-chefe do Estado-Maior da Armada, saudando a sua contribuição para o "prestígio externo da Defesa Nacional" e para um "maior envolvimento da sociedade civil". O vice-almirante faleceu na quarta-feira, aos 81 anos, segundo informação publicada pelo Correio da Manhã.

Em comunicado, Helena Carreiras "envia as suas condolências à família do vice-almirante Alexandre Daniel Cunha Reis Rodrigues".

"Numa longa carreira ao serviço da Marinha, que concluiu como vice-chefe do Estado-maior da Armada, Reis Rodrigues publicou uma vasta obra nas áreas da Defesa, das Relações Internacionais e dos Estudos de Segurança, e contribuiu para um maior envolvimento da sociedade civil com a Defesa Nacional através da Sociedade de Geografia de Lisboa ou da Comissão Portuguesa do Atlântico", lê-se no comunicado.

A ministra da Defesa destaca ainda que o vice-almirante Reis Rodrigues "contribuiu ainda para o prestígio externo da Defesa Nacional no desempenho de cargos de relevo como, por exemplo, o de Comandante do Quartel-General da NATO em Oeiras e comandante da EUROMARFOR".

"Ao longo da sua carreira foi condecorado com vários graus da Ordem Militar de Avis, entre outras distinções", acrescenta ainda a governante.

Também segundo o Correio da Manhã, o funeral realiza-se na próxima segunda-feira, às 16h, no cemitério dos Olivais, em Lisboa, antecedido pelo velório na Igreja de São Tomás de Aquino, a partir das 10h.

Uma nota antiga publicada pelo Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros dá conta que o vice-almirante serviu nos fuzileiros especiais em comissão na Guiné e comandou o navio patrulha Cunene em Angola entre 1969 e 1971. Serviu durante cinco anos o Estado-Maior da Armada, tendo concluído a sua carreira na Marinha como Vice-Chefe do Estado-Maior da Armada.

Alexandre Reis Rodrigues escrevia opinião no PÚBLICO. O último artigo, publicado a 18 de Setembro de 2021, era dedicado às novas leis orgânicas dos ramos das Forças Armadas, em preparação para aprovação por parte do Ministério da Defesa, no qual defendia um escrutínio mais rigoroso pelo Presidente da República.