Costa Matos: “Mais do que angariar votos, a JS está cá para arranjar condições”

A reeleição de Miguel Costa Matos como líder da Juventude Socialista (JS) acontece este fim-de-semana, no congresso organizado pela juventude partidária, em Braga. O encontro, que discutirá 150 moções sectoriais, contará com um discurso de encerramento do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa. Embora a eleição esteja garantida, o único candidato à liderança dos jovens socialistas não olha para o seu segundo mandato com menos ambição. “Mais do que distribuir folhetos e angariar votos, a JS está cá para arranjar condições para as gerações mais jovens”, declara Miguel Costa Matos, em conversa com o PÚBLICO.