Ser e parecer

Portugal é um país corrupto? Não. Mas há corrupção em Portugal. E corruptos. E corruptores. Todos os dias aparece mais um caso, todos os dias se escondem mais uns episódios. Não se passa semana sem que políticos ou funcionários não vendam despachos e não comprem privilégios. Ou sem que empresários ou independentes não comprem decisões e ganhem vantagens. Pior ainda: a Justiça muito permite, muito arrasta e muito atrasa. Sem Justiça, Portugal parece um país corrupto. Muitos portugueses denunciam e condenam a corrupção dos outros, mas fazem vista grossa ou apreciam aquela de que são beneficiários. É provável que haja em Portugal alguns milhões de pessoas honestas e que se desolam de ver o seu país ser fraco com os aldrabões, morno com os trafulhas e tíbio com os ladrões. Mesmo com este panorama, e com a certeza de que os poderosos da economia e da política se servem frequentemente da Justiça débil, o país não vive na corrupção. Mas, uma vez mais, sem justiça, para lá pode caminhar.