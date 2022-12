As cheias em Lisboa: será mesmo preciso rever o PDM?

O desafio, neste assunto concreto das cheias em Lisboa, não é mudar o PDM. É continuar a trabalhar. E não sacudir a água do capote.

Lisboa é ciclicamente assolada por cheias que, com a mesma frequência, alternam com secas severas. Ora, como a memória é curta, sempre que há uma ocorrência destas procuram-se culpados e passam-se as culpas a quem deveria ter feito e não fez. É o caminho mais fácil, talvez, para disfarçar ignorância ou má-fé. Mas os factos são mais úteis.