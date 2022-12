Semântica eufemística na saúde mental

Foi recentemente aprovada, na generalidade, na Assembleia da República, uma nova lei designada “de saúde mental”. Mas, de facto, é uma lei cujo miolo jurídico é o “tratamento involuntário”. Se o tratamento não voluntário fosse o fundamento da saúde mental, regressaríamos ao alienismo mais retrógrado. A etiqueta “saúde mental” visa aliviar, por uma semântica eufemística, o peso da coacção ou compulsão do tratamento médico-psiquiátrico, sob controlo judicial, em pessoas com doença mental grave e condutas severamente problemáticas, de risco para o próprio e terceiros, e que não reconhecem a necessidade de se tratarem. Mas a saúde mental, para ser plenamente saudável, deve ser assumida e exercida livremente e conscientemente, do lado do enfermo e do profissional. É a regra de ouro da medicina e também da especialidade de psiquiatria. Por outro lado, diz-se, por “eutanásia”, “morte medicamente assistida”, expressão que se pode confundir com assistência médica no limite da vida, a que todos devemos ter direito – porque quase todas as mortes devem poder ser medicamente assistidas. Também ajuda à saúde mental falar com verdade.

José Manuel Jara, Lisboa

Crimes hediondos

Os crimes de guerra são sempre abomináveis, mas, se há um que é particularmente hediondo, é a violência sexual e a violação como armas de guerra. Em nenhum outro crime de guerra é tão visível a total ausência de uma motivação militar por parte do agente que o pratica.

Em nenhum outro crime de guerra é tão visível a total ausência de um qualquer interesse estratégico militar na pessoa da vítima. É a selvajaria no seu estado mais básico. É o total desprezo pela dignidade da pessoa humana. De acordo com os últimos relatos, a reconquista pelas forças militares ucranianas da cidade de Kherson terá levantado o véu sobre novas atrocidades cometidas pelas forças militares russas em solo ucraniano.

A Rússia, mais uma vez, nega a prática desses crimes. Infelizmente não é a primeira vez que as violações de civis são usadas em contexto de guerra como arma de terror. São conhecidos os relatos de Bakira Hasecic sobre as sucessivas violações de que foi vítima aquando do conflito que opôs sérvios e bósnios no território da ex-Jugoslávia em meados dos anos 90 do século passado. O sofrimento, a vergonha e o medo ainda hoje assolam as vítimas que sobreviveram. Alguma justiça pôde ser feita, com o julgamento e condenação de 32 responsáveis por esses crimes pelo Tribunal Penal Internacional ad hoc para a Ex-Jugoslávia.

Também na República Democrática do Congo a violação e a violência sexual foram usadas como arma de guerra no conflito ali ocorrido no início deste século, tendo o antigo vice-presidente Jean-Pierre Bemba sido igualmente condenado pelo TPI por crimes de guerra, nomeadamente o de violação.

A experiência mostra que, enquanto os criminosos de guerra não são investigados nem perseguidos criminalmente, o sentimento de impunidade abre o caminho à reiteração da prática do crime. O trabalho que agora está a ser realizado pelos peritos internacionais no terreno poderá acelerar a recolha de provas daqueles crimes e a consequente perseguição criminal. Fazer justiça nesta matéria é fundamental – porque ela toca o núcleo mais essencial da dignidade da pessoa humana.

Miguel Salgueiro Meira, Viana do Castelo

A nossa experiência nas urgências do Santa Maria

A 6 de Dezembro desloquei-me com a minha mulher às urgências do Hospital de Santa Maria. Entrámos pelas 22h30, fomos atendidos pelas 8h (do dia 7) e saímos pelas 17h30 do hospital.

A minha mulher teve uma dor na perna que a impediu de andar. Após ter feito raio X e após duas tomas de medicação, tivemos uma última consulta em que nos transmitiram que o raio X não encontrou nada, apenas sendo possível uma detecção fina de alguma anomalia, se for feita uma ressonância (algo que o hospital não faz, pelo que percebi por questões orçamentais). Quem tiver disponibilidade para pagar cerca de 300/350 euros (em média) no privado não terá dificuldade em fazer a tal ressonância, a tal que permite ver se existe ou não alguma anomalia.

Se não fizermos um esforço, todos, para tratar com mais dignidade e humanidade aqueles que menos condições têm (e não me refiro apenas às financeiras), viveremos numa sociedade com pouca preocupação pelo sofrimento dos mais desfavorecidos. Têm de ser tomadas medidas para que isto não aconteça, medidas concretas, daquelas que requerem esforço.

Paulo Henriques, Lisboa