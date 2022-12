Museu de História Natural e da Ciência da UP recebe exposição de alunos da OSMOPE

A inauguração decorrerá no dia 18 de Dezembro no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto pelas 15h15.

Depois de passar pelo Museu do Chiado, em Lisboa, em Julho, a exposição Cota 1,20 – deambulações de um grupo de crianças da Escola OSMOPE pela Rua Mouzinho da Silveira chega à cidade do Porto. Pode ser visitada no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, a partir deste domingo e até ao dia 29 de Janeiro.

O projecto, que remete para a altura média a que está o olhar das crianças, foi desenvolvido em contexto escolar e envolveu cerca de 75 crianças dos 4 aos 9 anos, assim como adultos de diferentes áreas. Ao percorrer uma das mais emblemáticas ruas da cidade do Porto, foi pedido aos mais novos que desenhassem o que vissem e lhes chamasse a atenção. Mais tarde, a designer Rita Brandão tratou de “reconhecer o cunho dado pelas crianças, criando nele mais valor e impulsionando uma comunicação mais eficaz", contou, ao PÚBLICO, a directora da Escola OSMOPE, Sílvia Berèny.

Os principais objectivos deste projecto passam pela inclusão das crianças no espaço público, evitando “sentimentos de não pertença ao espaço”, afirmou a directora desta escola no Porto, que conta com 250 crianças dos zero aos dez anos. Também se pretende dignificar o contributo das crianças através do desenho, registo ou formulação de opiniões.

O desafio foi lançado à escola por Álvaro Domingues e Ivo Poças Martins, professores da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), com a finalidade de entender a visão das crianças sobre esta rua emblemática da cidade do Porto. Educadora de infância de profissão, Sílvia Berèny comentou que, para os mais novos, todo o projecto foi mágico, “desde a questão da produção a estarem a trabalhar directamente com a designer nessas questões”. Destaca, também, a aprendizagem que é possível desenvolver com projectos versáteis como este “quando, por exemplo, levam o questionário, têm de o aplicar na rua e depois tratam esses dados; quando fazem os mapas em sala e percebem com isso o que é um mapa em transformação”.

A inauguração decorrerá no dia 18 de Dezembro, às 15h15, e vai contar com a presença de Maria João Fonseca, representante do Museu, Joana Félix, do Plano Nacional das Artes (PNA), Rosário Gamboa, ex-directora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, e Álvaro Domingues, geógrafo e professor na FAUP.

Texto editado por Ivo Neto