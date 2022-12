Uma cidade debaixo de água

A intenção era divulgar aqui mais um livro sobre o Natal, mas quiseram as circunstâncias que tropeçássemos neste título, quando já havíamos tropeçado… nas cheias. Mas nesta história não é Inverno nem a água cai do céu.

Não sendo um livro de Natal é, no entanto, uma narrativa que se adequa a uma época em que tendencialmente se está mais atento aos outros. Assim se espera.

Começa assim: “A cidade despertou como em qualquer dia de Verão. Embora houvesse uma pequenina diferença. Não era nada de grave. A cidade só estava um pouco… molhada!”

No início, os animais não se apoquentaram, foram vivendo as suas vidas indiferentes ao que se passava. “Ninguém parecia importar-se com aquele bocadinho de água. Era uma óptima desculpa para usar galochas.” E nunca a escola fora tão divertida. Apenas um pequeno animal se apercebe de que estarão perante um grande problema. Ninguém o escuta.

“A cidade continuou no seu ritmo habitual, para cima e para baixo. Afinal, era apenas um pouco de água.” Só quando a inundação atinge uma altura desmedida que não se pode mais ignorar, é que percebem que têm de salvar a cidade. Juntos.

Um livro calmo e silencioso

Escrito e ilustrado pela espanhola Mariajo Ilustrajo, A Inundação é uma narrativa simples, com uma atmosfera plástica envolvente e serena. Embora a cidade corra perigo e os seus habitantes também, dir-se-ia um livro calmo e silencioso.

Foto “A água continuou a subir. Ainda assim, quase ninguém parecia preocupar-se. De certeza que não tardaria a desaparecer ” Mariajo Ilustrajo

A viver no Reino Unido, a artista revela, no seu site: “Adoro desenhar e pintar (claro), sempre adorei.” E descreve: “Desde muito pequena tenho um fascínio por misturar cores e experimentar diferentes materiais e, definitivamente, pôr a mão na massa. Eu sou desorganizada, mas não sei ser de outra maneira!”

Formou-se em Ilustração, em 2010, na Escola de Arte N. 10, em Madrid. Depois, trabalhou como freelancer e mudou-se para o Reino Unido, onde estudou Comunicação Gráfica, na Bath Spa University.

Sempre tentou viajar o mais possível, interessada que é noutras culturas e em diferentes paisagens. “Em 2016, tive muita sorte em viajar para a Índia e ser artista residente na Fundação Uttarayan, em Vadodara. Lá, trabalhei em litografia e xilografia tradicionais”, descreve Mariajo, que em 2018 iniciou um mestrado em Ilustração de Livros Infantis, na Anglia Ruskin, em Cambridge. Dele diz: “Este mestrado ajudou-me a encontrar um novo rumo no meu trabalho, aprendendo a dar forma às minhas ideias e a renovar as minhas aptidões e a minha voz artística.”

Foto “A solução era simples. Mas não era tarefa para um só! Todos precisavam de ajudar” Mariajo Ilustrajo

Em 2020, venceu o World Illustration Awards, que a levou a publicar o seu primeiro livro em que assina texto e ilustração: precisamente A Inundação, publicado em Maio de 2022. Em Portugal, foi editado em Setembro. Antes das cheias…

Na cidade dos animais, “nada voltou a ser exactamente como antes. Apareceram muitos problemas novos”, mas a entreajuda continuou, para lá da inundação. Por cá, nas cidades dos humanos, também se espera que assim seja.

A Inundação Texto e ilustração: Mariajo Ilustrajo

Tradução: Susana Cardoso Ferreira

Revisão: Joaquim E. Oliveira

Composição: Raquel Silva

Edição: Fábula/Penguin

Random House

32 págs., 14,95€ (13,46€ online)

