México converteu prisão numa ilha em ponto turístico do Pacífico

País transformou antiga prisão federal com décadas no arquipélago de Islas Marias numa atracção ambiental e um local para os amantes de história.

Uma das prisões mais famosas do México começa um novo capítulo neste fim-de-semana. Transformou-se num refúgio no Oceano Pacífico depois de uma mudança destinada a atrair turistas para a antiga colónia penal que fica numa ilha.

O Presidente mexicano, Andrés Manuel Lopez Obrador, inaugurou na noite de sexta-feira o Centro Turístico de Islas Marias, apostando em transformar a prisão federal com décadas no arquipélago de Islas Marias, uma atracção ambiental e um local para os amantes de história.

"Este é o local turístico para excursões, para explorar, para viver com a natureza. Recriar a história é algo excepcional, extraordinário", disse Lopez Obrador.

Foto Vista da ilha RESERVA ISLAS MARIAS

Ao lado de vilas para hospedar os visitantes, um restaurante, um café e praias, o local com uma cara nova inclui um arco com o nome de Nelson Mandela, que passou cerca de 18 anos preso na Ilha Robben, na África do Sul, antes de ser eleito Presidente do país.

Mandela é "um exemplo de que, mesmo atrás dos muros da prisão, os ideais e a mudança podem sobreviver para aqueles que querem mudar a história", disse o governo do México num vídeo promocional.

Localizadas a cerca de 100 quilómetros do estado de Nayarit, no oeste do país, as Islas Marias foram transformadas numa prisão em 1905 no governo do ditador Porfirio Diaz e estiveram em utilizador quase constante até serem encerradas por Lopez Obrador em 2019.

Foto Arco de homenagem a Mandela RESERVA ISLAS MARIAS

A penitenciária já abrigou muitos presos políticos, incluindo Jose Revueltas, um influente escritor mexicano de esquerda que foi preso várias vezes.

O governo já criou pacotes turísticos para as ilhas, com ferryboats de ligação para a cidade mais próxima no continente, Puerto Balleto, a partir da próxima semana. O centro será administrado pela Marinha Mexicana e faz parte de uma Reserva da Biosfera protegida pela UNESCO.

O México foi um dos países que registou um crescimento do turismo no período pós-pandemia, com as chegadas internacionais a aumentarem 56,4% durante os primeiros dez meses de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado e 7,3% em comparação com 2019.