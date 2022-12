“Desdenhadores de Mundial”, uma espécie rara que vive no Qatar

Na capital do Qatar – e é aqui que quase todo o Mundial acontece – vê-se futebol por todo o lado. É impossível andar 100 metros em Doha sem alguma referência ao Mundial: um cartaz publicitário, uma barreira de metal, um autocarro dos media, uma camisola da Argentina no corpo de um argentino, uma camisola da Argentina no corpo de um árabe... tudo diz Mundial, tudo soa a Mundial – mesmo numa prova de ambiente mais “morno” do que seria expectável.