Mariana Machado e Miguel Marques vencem São Silvestre de Lisboa

Mariana Machado venceu a São Silvestre de Lisboa na prova feminina e Miguel Marques foi o vencedor entre os homens, com as mulheres a triunfarem na já mítica "guerra dos sexos" proporcionada pela prova lisboeta.

Ao partirem com 4m26s de vantagem, as mulheres deram o tiro de partida para a prova em Lisboa e desde cedo Mariana Machado, atleta do Sporting de Braga e vencedora em 2021, tomou de "assalto" a liderança, fazendo a prova quase toda sozinha e terminando com o tempo de 32m53s, à frente de Vanessa Carvalho e Dulce Félix, segunda e terceira classificadas, respectivamente.

Na prova masculina, o vencedor foi Miguel Marques, com o tempo de 29m10s, que assim somou o seu primeiro triunfo na São Silvestre da capital portuguesa. O atleta do Sporting superou a concorrência de Francisco Rodrigues e David Silva, ambos atletas do Sporting de Braga, que foram segundo e terceiro classificados, respectivamente.

Com este triunfo feminino, a "guerra dos sexos" na capital portuguesa está mais equilibrada, mas ainda com os homens na liderança, com sete triunfos face aos seis femininos.

A 15.ª edição da São Silvestre de Lisboa bateu o seu recorde de inscrições: o número havia baixado, em 2021, das habituais 12.000 para 8.000, mas este ano subiu novamente e fixou-se nos 12.500 inscritos, entre os quais estiveram mais de 4.000 mulheres e atletas de 49 nacionalidades diferentes.