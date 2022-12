Quando tractores entram num metro

Daqui a poucos dias, quando chegar a Lisboa, não sentirei falta da mistura de campo e cidade que existe em Doha – cidade porque é um sítio urbano e cosmopolita, campo porque existem “tractores” por aqui.

No Qatar, o conceito de fila é desconhecido para grande parte dos locais. Hoje, fui ultrapassado onde menos esperava: na fila do supermercado, perfeitamente clara, organizada e identificável. Ele simplesmente passou e pagou as suas coisas a seguir a quem estava à minha frente. E porque não? Por cá, é legítimo.

Mas este é um exemplo raro, assumo. Ri-me, abri os braços e fiquei sem reacção. Tudo bem, não tinha pressa.

Mais comum é o que se passa no metro. Imbuídos do espírito "mundialesco", o povo qatari aplica na vida quotidiana o conceito de “carga de ombro”. As leis do futebol prevêem como legal que se carregue o adversário, normalmente ombro com ombro, e o Qatar leva a premissa demasiado longe.

Andar no metro é um desafio de permanente carga de ombro. Podemos estar sete minutos à espera de um metro, junto à porta, e, quando ele chega, vale tudo.

Quem espera que saiam os passageiros antes de entrar é desde logo ultrapassado pelos que não conhecem esse conceito. Depois, há duas formas de ser ultrapassado: pelos que chegam e simplesmente passam à frente, com a tranquilidade e naturalidade de quem o faz todos os dias – como o amigo do supermercado –, ou então pelos “tractores” que usam a carga de ombro. Empurram sem pudor e usam o corpo a seu favor – aquilo que Gvardiol não soube fazer a Messi no Argentina-Croácia.

Há dias, um jornalista dizia “um dia destes ponho o pé à frente de um destes gajos”, sugerindo ansiar pelo momento em que um dos “tractores” qataris iria ser rasteirado e a sua cabeça seria a primeira coisa a entrar no metro. Ou simplesmente para dar um “beijinho” agressivo e não solicitado à porta da carruagem.

E não pensem mal do jornalista, que em Doha, como não há qualquer espaço entre a plataforma e o metro, ele não correria o risco de fazer o qatari a cair para a linha.

No supermercado, no metro, nos estádios e em boa parte das filas em geral, o conceito é simples: ir. Ir como puder. E eles vão.