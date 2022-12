É gripe, constipação ou covid-19? Este guia pode ajudá-lo a descobrir

A época das constipações e das gripes começou mais cedo em Portugal e a covid-19 continua na equação. Com a aproximação do Inverno e a descida das temperaturas, saiba como distinguir estas doenças.

Depois de um Inverno dominado pela covid-19 e em que a gripe e outras doenças respiratórias tiveram pouca expressão, Portugal (como outros países) está a assistir este ano a uma mudança clara na sazonalidade dos vírus respiratórios. A transmissão do vírus da gripe e também dos vírus que causam as constipações comuns começou antes dos períodos habituais, o que tem colocado alguma pressão nas urgências hospitalares.

Para ajudar a distinguir os sintomas destas infecções (e responder a outras questões), o PÚBLICO preparou-lhe um guia com base nas informações disponibilizadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre a gripe, a covid-19, a constipação comum antes do começo do Inverno.

Quais são os sintomas da gripe e da covid-19? É possível distingui-los?

Segundo a Direcção-Geral da Saúde (DGS), no adulto, a gripe manifesta-se por um início súbito de mal-estar, febre alta, dores musculares e articulares, dores de cabeça e tosse seca. Pode também ocorrer inflamação dos olhos. Nas crianças, os sintomas dependem da idade. Nos bebés, a febre e prostração são as manifestações mais comuns. Os sintomas gastrintestinais (náuseas, vómitos, diarreia) e respiratórios (laringite, bronquiolite) são frequentes. A otite média pode ser uma complicação frequente no grupo etário até aos três anos. Em crianças mais velhas, os sintomas são semelhantes aos do adulto.

A DGS diz que os sinais e sintomas da covid-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas (sendo assintomáticos) até febre (temperatura acima dos 38ºC), tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicemia, choque séptico e eventual morte. Foi também verificada anosmia (perda do olfacto) e em alguns casos a perda do paladar como sintomas da doença.

A gripe e a constipação são a mesma doença?

Não. Os vírus que as causam são diferentes e, ao contrário da gripe, os sintomas da constipação são limitados às vias respiratórias superiores: nariz entupido, espirros, olhos húmidos, irritação da garganta e dor de cabeça. Raramente ocorre febre alta ou dores no corpo. Os sinais da constipação surgem de forma gradual. Na gripe, o início é súbito.

Em que altura do ano surge a gripe? O que é uma epidemia?

A gripe ocorre, habitualmente, entre Novembro e Março no hemisfério Norte e entre Abril e Setembro no hemisfério Sul. Em Portugal, nos anos recentes, tem-se verificado que a maior actividade gripal tem sido registada entre Dezembro e Fevereiro. Uma epidemia de gripe é a ocorrência de casos de gripe em número superior ao que era previsto numa determinada região ou comunidade.

A gripe só existe quando chove e está muito frio?

Não. A DGS explica que a gripe existe durante invernos mais amenos, menos frios e chuvosos.

Como se transmite a gripe? E a covid-19?

Da mesma forma. O vírus da gripe é transmitido através de partículas de saliva de uma pessoa infectada, expulsas sobretudo através da tosse e dos espirros, mas também por contacto directo com partes do corpo ou superfícies contaminadas com o vírus, por exemplo através das mãos.

O vírus que provoca a covid-19 (SARS-CoV-2) transmite-se através de contacto directo — disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando por exemplo, uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, e podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (menos de dois metros) — ou contacto indirecto — contacto das mãos com uma superfície ou objecto contaminado com o vírus e que, em seguida, contactam com a boca, nariz ou olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus.

O período de incubação da covid-19 e da gripe é o mesmo?

Não. O período de incubação da gripe (tempo entre o momento em que a pessoa é infectada e o aparecimento dos primeiros sintomas) é normalmente de dois dias, mas pode variar entre um e cinco dias. O período de incubação da covid-19 é geralmente de cinco a seis dias, podendo variar de dois a 14 dias.

Um teste pode ajudar a tirar dúvidas?

Sim, um teste à covid-19 tirará todas as dúvidas, sobretudo um PCR. Também é possível fazer um teste à gripe (PCR) em alguns laboratórios e a pedido de médicos nos hospitais.

Como evitar a gripe e a covid-19?

Tanto a gripe como a covid-19 podem ser evitadas através da toma das vacinas. Este ano, no caso da covid-19, a vacinação de reforço é recomendada para os maiores de 50 anos. Também se deve evitar o contacto com pessoas infectadas. A DGS recomenda ainda que a população se proteja do frio, lave frequentemente as mãos com água e sabão, use lenços de papel de utilização única e, ao espirrar ou tossir, proteja a boca com um lenço de papel ou com o antebraço (não utilize as mãos). Usar máscara em locais de grande concentração de pessoas onde não seja possível o distanciamento e limpar e desinfectar equipamentos e superfícies, principalmente os que são mais tocados, também são medidas recomendadas.

As vacinas contra a gripe e covid-19 funcionam?

Sim. A vacinação reduz muito o risco de contrair formas graves da doença. Se for infectada, a pessoa vacinada terá um menor risco de ter complicações e necessitar de internamento hospitalar, quer se tiver gripe quer se tiver covid-19.

O que devo fazer se estiver com gripe ou covid-19?

A DGS recomenda que fique em casa em repouso se estiver doença, meça a temperatura ao longo do dia e evite contacto com outras pessoas. "Se tiver febre pode tomar paracetamol (mesmo as crianças). Não tome antibióticos sem recomendação médica, uma vez que não actuam nas infecções virais, não melhoram os sintomas nem aceleram a cura e beba muitos líquidos (água e sumos de fruta)", refere a autoridade nacional da saúde no guia.