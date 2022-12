Novos desafios, novas medidas

Sempre que estamos perante problemas complexos e de resolução não imediata, é recorrente – e, em muitos casos, justificado, diga-se – apontarmos as dificuldades a razões estruturais. Ora, por definição, as estruturas estão assentes em bases sólidas e que se constroem ao longo do tempo de forma sustentada, pois só assim suportam a sua carga.

É assim nas estruturas físicas, económicas ou sociais. Ao longo do tempo, todas essas estruturas sofrem abanões e deteriorações, pelo que, para continuarem a desempenhar a sua função, podem necessitar de dois tipos de intervenção distintas: se a estrutura é rígida, uma intervenção de reengenharia, do tipo “deitar abaixo e começar de novo”; se a estrutura é flexível, fazer ajustamentos de acordo com a previsão de mudanças do ambiente envolvente, mas sem comprometer os princípios basilares da sua formação, sob o risco de o “edifício” ruir.

As dificuldades na resolução de problemas estruturais são acrescidas do facto de os mesmos serem sistémicos e não somente de debilidades decorrentes da idiossincrasia da estrutura. Ou seja, não bastará somente intervir ao nível das alterações ou ajustamentos, mas também em outras estruturas do sistema que tenham impacto no funcionamento global do ambiente.

Nesta linha de raciocínio, podemos analisar uma matéria recorrentemente debatida: o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Vários interlocutores desta matéria referem que muitas das debilidades e incapacidades do SNS em dar a resposta que seria desejada residem em problemas estruturais.

Estando identificado que essa é a principal “patologia”, será importante analisarmos se estamos perante uma estrutura rígida, ou de uma estrutura flexível. Desse diagnóstico dependerá, como se explicou no início, a “terapêutica” a aplicar.

Parece ser simples demonstrar que o SNS é, felizmente, uma estrutura flexível. Ao longo do tempo tem conseguido adaptar-se, com mais ou menos dificuldades, às mudanças, sem comprometer os princípios da sua criação: universal, geral e com tendencial gratuitidade, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos.

Ao longo de 43 anos de existência, o SNS evoluiu de forma significativa em termos de infraestruturas por todo o país, com novos centros de saúde e hospitais e equipamentos médico-cirúrgicos que foram sendo renovados. As atividades diferenciadas foram sendo alargadas para instalações mais localizadas no interior do país e os resultados em saúde atingiram níveis nunca antes verificados em toda a nossa história.

As baixas das taxas de mortalidade e, em especial, a infantil, a melhoria do estado geral de saúde da população bem expresso com o aumento da esperança de vida, são indicadores suficientes para classificar o SNS como uma estrutura flexível. Assim sendo, e perante as evidências da capacidade da estrutura em responder, com mais ou menos dificuldades em determinados momentos, onde persiste o problema estrutural recorrentemente apontado para que o sistema possa dar uma resposta cabal às necessidades e expetativas da população?

Perante o exposto, e como também recorrentemente apontado, as principais dificuldades parecem estar na adequada gestão dos recursos humanos. Mas, nesse aspeto, uma vez que também é apontado como estrutural, o mesmo não poderá ser resolvido de forma pontual e sem se intervir ao nível sistémico.

Para a opinião pública pode ficar a ideia, através das notícias, que o problema de gestão de recursos do SNS se resume a questões salariais e da competitividade das tabelas remuneratórias do sistema público face às entidades privadas. Mas essa é só uma parte da estrutura que necessita de ajustamento.

A adequada gestão de pessoas vai, na realidade, muito para além das questões remuneratórias. Os ajustamentos são também urgentes ao nível, por exemplo, dos processos de “recrutamento”. Ou seja, ao nível do número de profissionais por especialidades que as instituições podem contratar, dos processos de gestão de carreiras e de medidas capazes de reter os profissionais mais competentes. Bem como aos níveis das condições de trabalho e de segurança para os utentes e, ao mesmo tempo, de qualidade de vida dos profissionais.

A realidade atual torna necessárias novas técnicas de organização e ferramentas de motivação mais eficazes. No futuro próximo, não serão somente baseadas nos binómios mais horas/mais remuneração ou em mais produção/mais ganhos, mas para um mesmo rendimento/mais tempo de descanso, sob o risco de o sistema colapsar por esgotamento físico e psicológico dos profissionais e não por escassez dos mesmos.

Para que todo o sistema de saúde se mantenha em equilíbrio, e para evitar que se canibalize e si próprio, não se poderá deixar de ter critérios regulamentares iguais para todas as entidades. Como se justifica que se exijam às entidades do SNS determinados rácios que não são vinculativos para o setor privado?

E, por último e talvez a questão mais importante: não basta ficar por aplicar medidas nas instituições do SNS.

Para que todo o sistema de saúde – incluídas entidades privadas prestadoras de cuidados, IPSS e todos os outros agentes envolvidos nos cuidados de saúde – se mantenha em equilíbrio, e para evitar que se canibalize e si próprio, não se poderá deixar de ter critérios regulamentares iguais para todas as entidades.

Efetivamente, como se justifica que se exijam às entidades do SNS determinados rácios (de profissionais de saúde por número de utentes, de número de nascimentos em blocos de partos, entre muitos exemplos) que não são vinculativos para o setor privado?

É também nestas iniquidades do sistema – e não na natureza pública ou privada do prestador – que surgem desigualdades e distorções no acesso aos cuidados de saúde, devendo as regras de qualidade ser respeitadas de igual modo por todas as entidades.

Porque, contrariando argumentos maniqueístas, o edifício da saúde não é uma opção de ser só público ou só privado. A saúde é um sistema que se pretende misto, envolvendo entidades do SNS e de outros setores, os quais se complementam ao invés de se digladiarem.

Estaremos no momento a caminhar no sentido de fazer-se os ajustamentos necessários? A expetativa – política e social – é grande e a resposta dos profissionais do SNS estará, como sempre, à altura dos desafios. Avancemos, pois!

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico