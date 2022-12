Caso Jéssica. Mãe da menina de três anos morta em Setúbal fica em prisão preventiva

Inês Tomás disse inicialmente que tinha uma dívida por serviços de bruxaria para com a família suspeita de estar envolvida na morte da menina de três anos, mas afinal estava em causa droga.

A mãe de Jéssica, a criança de três anos que foi agredida e que acabou por morrer em Setúbal em Junho passado, fica em prisão preventiva depois de ter sido ouvida novamente pela Polícia Judiciária (PJ) e posteriormente presente a juiz.

O magistrado, que decidiu a medida de coacção esta sexta-feira, considerou que existia perigo de fuga, de perturbação da ordem pública e continuação da actividade criminosa. Inês Tomás foi detida por ter permitido a exposição da criança a uma situação de perigo, sendo por isso, nesse contexto, suspeita do crime de homicídio qualificado por omissão.

Ao homem de 28 anos que também foi detido esta quinta-feira, e que é filho do casal suspeito de estar envolvido na morte da menina, foi aplicada a medida de coacção de apresentações periódicas às autoridades. Em causa está um crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito deste caso há assim, neste momento, cinco suspeitos. Sendo que já estavam em preventiva, desde Junho, a mulher de 52 anos que Inês Tomás chegou a indicar como ama da menina, o marido, de 58, e a filha, de 27, que estariam em casa quando Jéssica foi agredida. Foram-lhes imputados crimes de homicídio qualificado, rapto, extorsão e ofensas à integridade física.

Detida seis meses após a morte da filha

A mãe de Jéssica foi detida seis meses após a morte da filha. Inicialmente a mãe contou uma versão da história que passava pelo facto de ter uma dívida de 400 euros para com aquela família e que a mulher a tinha convencido a levar Jéssica a sua casa para brincar com a neta para depois falarem da dívida.

Alegadamente essa dívida seria relativa a serviços de bruxaria prestados pela mulher da família. Na versão da mãe, a menina acabou por ficar com aquelas pessoas cinco dias e quando regressou vinha com marcas de maus tratos, acabando por falecer no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

Mas essa versão deixou sempre muitas dúvidas à PJ, que aguardava o resultado de perícias para perceber os verdadeiros contornos desta história. Os resultados dessas perícias, que alegadamente apontam para a existência de vestígios de droga, nomeadamente de cocaína, na roupa interior da criança, principalmente na fralda, permitiram concluir que a verdadeira razão da dívida da mãe de Jéssica para com aquela família estaria relacionada com droga e não com bruxaria. Há a suspeita de que a menina seria usada como correio de droga.

A acusação contra todos os suspeitos será deduzida até ao Natal, altura em que passam seis meses sobre as primeiras detenções e termina o prazo máximo para o Ministério Público concluir este inquérito.

Em Junho, quando a morte da criança se tornou pública, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ) revelou que, quando Jéssica Biscaia tinha apenas um mês, o Núcleo Hospitalar de Crianças e Jovens em Risco de Setúbal sinalizou-a por considerar que a criança estava “exposta a ambiente familiar que poderia colocar em causa o seu bem-estar e desenvolvimento”.

Na altura da sinalização, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Setúbal fez uma “avaliação diagnóstica e deliberou aplicar uma medida de promoção e protecção da criança”. Nestes casos, os pais da criança têm de dar o seu consentimento para que a medida seja aplicada. Isso não aconteceu e, como tal, a CPCJ de Setúbal enviou o caso para o Ministério Público em Janeiro de 2020, para ser o tribunal a decretar uma medida de protecção da criança ou a arquivar o processo caso assim o entendesse.

O gabinete de imprensa da Procuradoria-Geral da República respondeu, na altura, ao PÚBLICO que “o Ministério Público instaurou um processo judicial de promoção e protecção a favor da criança, o qual correu termos no Tribunal de Família e Menores da comarca de Setúbal”. Não esclareceu, porém, qual o acompanhamento dado ao processo; e se foi ou não arquivado.