Vieira da Silva defende execução do PRR e diz que os apoios às cheias terão rápida resposta

O debate com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, arrancou esta sexta-feira com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) como centro das preocupações, seguindo-se dos apoios que serão dados para responder aos prejuízos provocados pelas cheias das últimas semanas. Depois de uma intervenção inicial da ministra, durante a qual destacou o trabalho do Governo durante os últimos oito meses e meio, vários partidos levantaram preocupações em relação à execução do PRR, com o PSD a alertar para o elevado valor dos fundos a executar no próximo ano, vincando que será necessária uma equipa "coesa" para ser bem executado.