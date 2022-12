Marcelo diz que “é tempo de assumirmos Wiriyamu”

No dia em que se assinalam 50 anos do massacre, o Presidente publicou uma nota em que defende que “Wiriyamu foi um sinal do desespero nesses dias do fim”.

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, diz ser “tempo de assumirmos Wiriyamu" – o massacre cometido em 1972 pelas tropas portuguesas em Moçambique, que vitimou 385 pessoas (incluindo crianças, mulheres grávidas, idosos e bebés) no lugar de Wiriyamu. É a primeira vez que um Presidente da República portuguesa assume este massacre.

“É tempo de assumirmos em plenitude o que foi a inaceitável e terrível obra de alguns, mas acabou por responsabilizar, como um todo, Portugal”, escreveu numa nota publicada no site da Presidência da República.

“Interna e externamente, Wiriyamu em si mesmo e no conhecimento posterior dos seus contornos – foi um golpe mortal para a ditadura e para a sua política africana e uma afronta intolerável para as nossas Forças Armadas e para Portugal”, pode ler-se na nota, que acrescenta que "Wiriyamu foi um sinal do desespero nesses dias do fim".

Esta sexta-feira assinalam-se 50 anos desde o massacre.

Já em Setembro deste ano, António Costa, primeiro-ministro, havia lamentado o massacre. Em visita oficial a Moçambique, António Costa considerou Wiriyamu um “acto indesculpável que desonra a nossa História”.

“Neste ano de 2022, quase decorridos 50 anos sobre esse terrível dia de 16 de Dezembro de 1972, não posso deixar aqui de evocar e de me curvar perante a memória das vítimas do massacre de Wiriyamu, acto indesculpável que desonra a nossa História”, afirmou então, perante o Presidente da República de Moçambique.

Esta sexta-feira, Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, também assinalou os 50 anos do acontecimento. "Hoje passam 50 anos sobre o massacre de Wiriyamu e esse facto deve ser recordado. É um facto que nos envergonha, mas não deve ser esquecido", disse num vídeo publicado no Twitter.

Assim, numa ordem cronológica inversa à da hierarquia do Estado, as três principais figuras institucionais reconhecerem o massacre de Wiriyamu: o primeiro-ministro, terceira figura do Estado, fê-lo em Setembro; o presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado, fê-lo na manhã desta sexta-feira e o Presidente da República, primeira figura do Estado, fê-lo na tarde desta sexta-feira.

No debate parlamentar desta manhã, o Chega demarcou-se da posição assumida por Santos Silva. "Estas suas afirmações não nos representam, não representam as Forças Armadas portuguesas, e não fica bem a um presidente da Assembleia da República”, afirmou André Ventura, líder do partido.

Pelo contrário, Pedro Filipe Soares, líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, assinalou, no Twitter, o rompimento com o “apagão histórico” sobre Wiriyamu. “As vítimas dos massacres realizados na guerra colonial venceram o silêncio. Meio século depois, a luta pela memória rompeu o gigante apagão histórico”, escreveu.