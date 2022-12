França. Incêndio perto de Lyon mata dez pessoas, incluindo cinco crianças

Causas do incêndio ainda não são conhecidas.

Morreram dez pessoas, incluindo cinco crianças – de acordo com o balanço provisório de mortes feito pelas autoridades locais – depois de um incêndio num prédio residencial em Vaulx-en-Velin, perto da cidade francesa de Lyon, esta sexta-feira.

As autoridades locais da região de Lyon e Rhone afirmaram que a causa do incêndio ainda não era conhecida. Estão cerca de 170 bombeiros no local.

O incêndio começou às primeiras horas da manhã de sexta-feira num edifício residencial com sete andares em Vaulx-en-Velin.

De acordo com um comunicado do Governador Civil de Rhone, o alerta para o incêndio foi dado pelas 3h12 na madrugada desta sexta-feira. O comunicado dá conta de quatro feridos graves e 10 feridos ligeiros (entre eles, dois bombeiros).

O incêndio já foi dado como dominado, mas há um perímetro de segurança em redor do local.

Olivier Klein, ministro francês da cidade e do alojamento, anunciou no Twitter que se vai dirigir ao local. “O balanço provisório dá arrepios na espinha”, escreveu na publicação. O apoio do estado está “assegurado”.